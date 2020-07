Meerdere botbreuken Mirco Maestri na val in Gavia-afdaling maandag 13 juli 2020 om 17:35

Mirco Maestri zal voorlopig uit de roulatie zijn, meldt Tuttobiciweb. De Italiaanse coureur van Bardiani-CSF-Faizanè heeft door een valpartij in de afdaling van de Passo di Gavia meerdere botbreuken opgelopen. Onder meer zijn schouderblad is gebroken bij de crash.

“Na de top gingen we tijdens de afdaling een tunnel in”, beschrijft ploegleider Massimo Donati de val. “Maestri had vier ploeggenoten voor zich en van de andere kant kwamen er een paar motoren aan. We weten nog steeds niet waarom, of er een gat in de weg zat of dat hij in de koplampen keek, maar hij verloor zijn oriëntatie en botste tegen de muur aan de rechterkant. Daarna gleed hij hard over het asfalt.”

In het ziekenhuis van Sondalo werd Maestri direct onderzocht. Daar heeft dokter Bonalumi breuken vastgesteld in het schouderblad, het ravenbekuitsteeksel (nodig voor de stabilisatie van de schouder), het acromium (ook wel schouderdak) en in de wervelkolom van het schouderblad. De 28-jarige Maestri zal doorverwezen worden naar een orthopedisch centrum waar men gespecialiseerd is in schouderoperaties.