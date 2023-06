Meerdere blikvangers in Nederlandse selectie voor EK mountainbike

Op 25 juni is het Kyrynica Zdroj Hill Park, nabij Krakau in Polen, het decor van de Europese kampioenschappen mountainbike cross-country voor elitevrouwen- en mannen. Nederland trekt met een sterke selectie naar Polen, met onder meer Milan Vader en Puck Pieterse.

De wedstrijden maken deel uit van de Europese Spelen en worden daarom alleen voor eliterenners verreden. Later deze zomer komen de andere categorieën aan bod in Portugal. Bondscoach Gerben de Knegt moest zijn selectie voor 1 juni aanleveren en kan daarom de komende wedstrijden, waaronder de Wereldbeker in Lenzerheide, niet meenemen in zijn selectieprocedure.

Bij de mannen rijden Milan Vader en David Nordemann. “Beide renners moeten in een Wereldbeker van achteren starten, maar op dit EK is er een compacter deelnemersveld en dat biedt kansen op een positieve uitschieter. Deze wedstrijd is voor Milan ook goed voor zijn wedstrijdritme. Het zou mooi zijn als hij hier weer enigszins kan aanhaken bij prestaties uit het verleden, zoals zijn bronzen plak in 2019.”

Meerdere kanshebsters

Bij de vrouwen zijn de verwachtingen wel hooggespannen, wat ook niet zo gek is met meerdere kandidaat-winnaars. De Knegt: “Bij de vrouwen kunnen we voor het podium en ook voor de zege meedoen. Puck Pieterse won de wedstrijd in Nove Mesto en heeft er – net als Fem van Empel – definitief voor gekozen ook in deze discipline bij de elite uit te komen. Ze is hier zeker weer een kanshebster op een mooi resultaat.”

“Anne Terpstra presteerde ook goed in Nove Mesto en mag eveneens hopen op medaillekansen. De resultaten van Anne Tauber en Fem van Empel vertonen een stijgende lijn en Ceylin del Carmen Alvarado en Lotte Koopmans maken de selectie compleet. Mooi dat we met zo’n breed en sterk blok kunnen starten.”

Nederlandse selectie voor EK mountainbike in Krakau (25 juni)

Mannen

David Nordemann

Milan Vader

Vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Lotte Koopmans

Puck Pieterse

Anne Tauber

Anne Terpstra