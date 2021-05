Meerdaagse MTB-wedstrijd Alpentour Trophy verplaatst naar september

De Alpentour Trophy, de grootste meerdaagse MTB-wedstrijd in Oostenrijk, gaat dit jaar door op een andere datum dan aanvankelijk gedacht. De organisatie heeft, vanwege de huidige coronarestricties, besloten om de etappekoers te verplaatsen van 10-13 juni naar 16-19 september.

“We verwachten vijfhonderd deelnemers uit 32 landen. Door de coronapandemie zijn er strenge regels met betrekking tot inreizen en de situatie voor juni is heel erg onzeker”, legt organisator Gerhard Schönbacher uit. “Het was geen optie om nog langer te wachten.” De 22ste editie van de Alpentour Trophy zal nu dus plaatsvinden in de maand september.

De Internationale Wielerunie UCI en de Oostenrijkse wielerfederatie (ÖRV) hebben het licht inmiddels op groen gezet voor een editie in september. Vorig jaar kon de wedstrijd helemaal niet doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Githa Michiels (bij de vrouwen) en Hector Leonardo Páez (mannen) zijn voorlopig de laatste winnaars van de Alpentour Trophy.