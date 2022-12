‘Meer details over noodlottig ongeval Rebellin: chauffeur pleegde vluchtmisdrijf’

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is met meer details naar buiten gekomen over het ongeval waarbij Davide Rebellin het leven liet. Het zou gaan om een dodehoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen zou na het ongeval een vluchtmisdrijf hebben gepleegd.

Davide Rebellin kwam woensdag op 51-jarige leeftijd om het leven. De Italiaanse wielrenner, die dit jaar officieel een punt zette achter zijn lange carrière, werd in Montebello Vicentino aangereden door een vrachtwagen. Volgens La Gazzetta dello Sport ging het om een dodehoekongeval. De vrachtwagen draaide naar rechts, waarschijnlijk richting het restaurant-hotel La Padana, terwijl Rebellin op zijn gravelbike de regionale weg 11 wilde voortzetten.

Een fatale botsing was het gevolg. “Rebellin werd vervolgens enkele meters meegesleept door de vrachtwagen. Zijn fiets lag verfrommeld op het asfalt. De impact van het ongeval werd hem fataal. Hierdoor ontstonden interne bloedingen en was hij op slag dood. De 118 (de Italiaanse ambulancedienst, red.) was binnen enkele minuten ter plekke, maar kon niets meer doen”, schrijft de krant.

Camerabeelden

De bestuurder van de vrachtwagen, een man van wellicht Duitse origine, zou vervolgens zijn uitgestapt. “De bestuurder moet hebben gemerkt dat er iets was gebeurd. Hij stopte, ging naar beneden om te kijken en dook na enkele secondes weer terug de cabine in en reed vervolgens via de rotonde verder. Dit is vastgelegd door elf camera’s, inclusief kenteken en merk van het voertuig”, vervolgt de Italiaanse sportkrant.

De chauffeur zou met andere woorden een vluchtmisdrijf hebben gepleegd. De zoektocht naar de man is nog altijd bezig.