Medailles voor Van Schip en Hoogland op slotdag Nations Cup Milton

De Nederlandse baanwielrenners hebben op de laatste dag van de Nations Cup-ronde in Milton, Canada, twee medailles behaald. Jeffrey Hoogland haalde een zilveren plak in het sprinttoernooi, Jan-Willem van Schip pakte brons in het omnium.

Hoogland, olympisch vice-kampioen, moest het in de finale van het sprinttoernooi afleggen tegen Matthew Richardson. De 23-jarige Australiër had in de kwalificatie al de snelste tijd op de klokken gezet op de 200 meter en versloeg op weg naar de finale al een andere Nederlander, Sam Ligtlee. Richardson maakte het in de eindstrijd tegen Hoogland in twee heats relatief eenvoudig af.

In het omnium was wereldkampioen Ethan Hayter heer en meester. De 23-jarige Brit, op de weg voor INEOS Grenadiers koersend, won de scratch en was daarna ook de beste in de afvalkoers. In de afsluitende puntenkoers wist hij met 163 punten de overwinning veilig te stellen. Jan-Willem van Schip eindigde met 125 punten als derde. Vincent Hoppezak (111 punten) was vijfde.

De Keirin bij de vrouwen was een prooi voor de Canadese Kelsey Mitchell. De finale werd ontsierd door een val van drie rensters, waarbij ook de Nederlandse Steffie van der Peet was betrokken. De Japanse Yuka Kobayashi was het grootste slachtoffer en moest op een brancard van de baan worden gedragen. Ook de Canadese Lauriane Genest ging tegen de grond.

De koppelkoers bij de vrouwen werd gewonnen door wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo en Chiara Consonni. Het Italiaanse koppel reed soeverein naar de winst en haalde negen punten meer dan het Australische duo Alexandra Manly-Chloe Moran. De Ierse vrouwen Mia Griffin en Alice Sharpe legden beslag op de bronzen medaille.

De derde Nations Cup-wedstrijd wordt van 7-10 juli in Cali, Colombia, gehouden.