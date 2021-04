McNulty: “Slecht weer morgen? Daarin rijd ik mijn beste uitslagen”

Brandon McNulty begint morgen als leider aan de slotetappe van de Ronde van het Baskenland. Voor de rit met aankomst op de berg Arrate wordt slecht weer voorspeld, maar dat schrikt de 23-jarige Amerikaan niet af.

McNulty kwam vandaag in de etappe naar Ondarroa in het peloton over de streep, op een halve minuut van winnaar Mikkel Frølich Honoré die na een succesvolle ontsnapping zijn ploeggenoot Josef Černy vooraf ging in de daguitslag. “Vergeleken met de rest van de week was het een makkelijke dag, maar de wind en de snelheid maakten het toch nog best wel lastig”, vertelde de Amerikaan. “We hebben zoveel mogelijk energie proberen te sparen.”

Met 23 seconden op nummer twee Primož Roglič gaat de juniorenwereldkampioen tijdrijden van 2016 de slotrit in. “Nerveus? Misschien wel een beetje. Ik ga nu eerst proberen wat te herstellen en de zorgen voor morgen, die laat ik liever bij morgen. Ik ga alles geven wat ik in me heb. Primož is de grootste bedreiging, maar met Tadej hebben wij misschien wel de sterkste renner in koers. Ik bevind me dus in een mooie positie.”

“Ik vind het heel bijzonder om een gele trui in een WorldTour-koers te dragen. Ik heb al een paar jaar geen wedstrijden meer aangevoerd, zeker niet op dit niveau, dus het is erg mooi.” Door de verwachte weersomstandigheden voor morgen – regen en wind – laat hij zich niet afschrikken, in tegendeel. “Verrassend genoeg ben ik dan meestal goed. Ik kom uit de woestijn, maar mijn beste uitslagen rijd ik gek genoeg altijd in slecht weer. Dus ik kijk er wel naar uit.”