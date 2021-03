McNulty nestelt zich achter Roglic: “Moet Jumbo-Visma in het oog houden”

Brandon McNulty staat na drie etappes in Parijs-Nice op de vierde plaats in het algemeen klassement. De jonge Amerikaan van UAE Emirates wist vierde te worden in de tijdrit rond Gien en daardoor ziet hij kansen om een goed klassement te rijden. “Ik ben super blij met de tijdrit vandaag”, aldus McNulty.

“Voor mijn eerste tijdrit van het jaar denk ik dat het een goede prestatie was voor mij”, zegt hij. “Ik kijk ernaar uit om hierop verder te bouwen in de rest van de week. Ik verwacht woensdag een zware etappe. Er zijn een paar ploegen die ik in het oog moet houden voor mijn klassement, vooral Jumbo-Visma. We zullen zien hoe dat uitpakt.”

Vooraf kondigde UAE Emirates al aan dat McNulty voor een goed klassement zou gaan in Parijs-Nice. Zijn achterstand op de nieuwe klassementsleider Stefan Bissegger is negen seconden. Topfavoriet Primož Roglič staat drie seconden voor hem. Ook rekent UAE Emirates op David De la Cruz, die na de tijdrit tegen een achterstand van 58 seconden aankijkt.