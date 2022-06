McNulty kopman UAE Emirates in Dauphiné, Gaudu en Storer voor Groupama-FDJ

UAE Emirates rekent in het Critérium du Dauphiné op Brandon McNulty. De Amerikaan gaat in Frankrijk voor een goed algemeen klassement. Bij Groupama-FDJ worden David Gaudu en Michael Storer naar voren geschoven voor een goede eindklassering.

“Sinds het begin van het jaar is de Dauphiné altijd een doel geweest voor mij”, vertelt McNulty. “Ik heb een goede opbouw gehad richting deze wedstrijd. Het niveau zal heel hoog zijn, maar we hebben een sterke ploeg en willen in elke etappe actief zijn. Een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik heeft mij iets teruggeslagen en daardoor lukte het ook niet in de Ronde van Romandië, waar ik ook last had van bronchitis.”

Inmiddels is McNulty, die dit voorjaar een rit won in Parijs-Nice, volledig hersteld. Hij krijgt in de Dauphiné bergop genoeg steun, van onder meer Juan Ayuso, George Bennett en Camilo Ardila. In de sprintetappes rekent UAE Emirates op Juan Sebastian Molano.

Bij Groupama-FDJ stuurt men David Gaudu, onlangs nog derde in de Mercan’Tour Classic achter Jakob Fuglsang en Michael Woods, en Michael Storer naar de Dauphiné. Eind april werd de Australiër nog tweede in de Tour of the Alps. Met Valentin Madouas, Bruno Armirail en Rudy Molard krijgen de kopmannen genoeg helpers mee.