McNulty kan het niet geloven: “Ik dacht voor de start nog aan opgeven”

Brandon McNulty ontpopt zich dit seizoen steeds meer tot een winnaar. De 23-jarige Amerikaan van UAE Emirates boekte vandaag in Parijs-Nice alweer zijn derde zege van 2022, na een fraaie solo in de Ardèche. En dat na enkele barslechte dagen. “Ik twijfelde zelfs over het verdere verloop van deze Parijs-Nice”, aldus McNulty.

De rouleur maakte in de vijfde etappe van de ‘Koers naar de Zon’, tussen Saint-Just-Saint-Rambert en Saint-Sauveur-de-Montagut, deel uit van de vroege vlucht. Op de laatste (officiële) klim van de dag, de Col de la Mûre, besloot McNulty aan een solo van goed veertig kilometer te beginnen. “Ik voelde me vandaag echt supergoed. Ik ging vol aan op de Col de la Mûre, daar moest het namelijk gebeuren”, vertelde de ritwinnaar in het flashinterview.

Eerste zege op WorldTour-niveau

McNulty reed in de daaropvolgende kilometers alsmaar verder weg van zijn laatste tegenstrevers. Aan de streep bedroeg zijn voorsprong maar liefst twee minuten. “Het is echt ongelofelijk. Het is nog niet helemaal ingezonken. Ik ben zo ontzettend blij. Dit is namelijk mijn eerste zege op WorldTour-niveau. Maar het is ook mooi gezien de omstandigheden. Ik voelde me na de waaieretappe en mijn val helemaal niet meer zo goed.”

“Ik twijfelde zelfs over het verdere verloop van de ronde. Dacht aan opgeven. Misschien is het beter om de batterijen weer op te laden… En om dan nu zo te winnen. Het is echt geweldig.” Voor McNulty is het dus zijn derde zege van het seizoen, na winst in de Trofeo Calvia en de Faun-Ardèche Classic. “Een geweldige start van het seizoen en nu heb ik ook mijn eerste WorldTour-zege te pakken. Het kan niet mooier.”