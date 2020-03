Maximiliano Richeze besmet met het coronavirus vrijdag 13 maart 2020 om 12:54

Maximiliano Richeze heeft positief getest op het coronavirus, zo laat de Argentijn weten via Instagram. Richeze is na Fernando Gaviria de tweede renner van UAE Emirates die laat weten te kampen met het virus. “Ik heb godzijdank geen sterke symptomen”, zo is zijn geruststellende conclusie.

Donderdag kregen de niet-besmette renners van UAE Emirates te horen dat ze de Verenigde Arabische Emiraten mogen verlaten, maar Richeze en Gaviria moeten nog langer in het Midden-Oosten blijven. “Het is tijd voor de ploeg om naar huis te gaan, maar helaas zal het nog even duren vooraleer ik mag terugreizen”, aldus Richeze.

“Ik heb gelukkig geen sterke symptomen, de gevolgen van het virus waren dan ook niet ingrijpend. Ik ben dan ook optimistisch. Ik kan gelukkig rekenen op een zeer professioneel medisch team en ik moet ze bedanken voor de goede zorg. Ik hoop dat ik mijn familie weer snel kan knuffelen. Het is een uitdaging en ik zal sterker terugkeren.”

Met zijn ploeggenoot Gaviria gaat het naar omstandigheden ook goed. “Ik heb veel geruchten gehoord over mijn gezondheid, maar het gaat goed met mij. Ik moet mijn ploeg bedanken en het ziekenhuispersoneel. Zij hebben perfect voor me gezorgd.” Het is onduidelijk wanneer beide Zuid-Amerikanen weer naar huis kunnen.