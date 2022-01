Maximiliano Richeze (38) mogelijk toch langer door bij UAE Emirates

De carrière van Maximiliano Richeze leek er na afgelopen seizoen op te zitten, omdat zijn contract bij UAE Emirates in eerste instantie niet verlengd werd, maar de Argentijn mag nu misschien toch nog een tijdje bij zijn huidige ploeg blijven. La Gazzetta dello Sport weet dat de 38-jarige sprintaantrekker mogelijk nog een halfjaar langer bij het team doorgaat, waarna hij dan afscheid zou nemen na de Ronde van Italië.

Richeze werd prof in 2006 en reed sindsdien onder andere voor CSF Group-Navigare, Lampre-Merida, Quick-Step en UAE Emirates. Hij ontpopte zich bij de laatste ploegen vooral als een gewaardeerde lead-out man, die topsprinters als Marcel Kittel en Fernando Gaviria naar tal van zeges loodste. Zelf won hij onder meer in de Vuelta a San Juan, Ronde van Zwitserland en de Giro d’Italia.

Info @Gazzetta_it – @MaxRicheze could (conditional) still stay with @TeamEmiratesUAE for 2022 or at least first half, and retire after next @giroditalia @cycling_podcast 38 years old, pro' since 2006, 17 victories and key-man for many sprinters

