Maxim Van Gils na eerste profzege: “Vandaag was de perfecte dag”

Maxim Van Gils heeft de vierde etappe van de Saudi Tour op zijn naam geschreven. Op de laatste beklimming van de dag reed hij Andrea Bagioli uit de wielen. Van Gils was na afloop zeer blij met zijn overwinning. “Vandaag was een perfecte dag.”

“Het voelt heel speciaal voor mij. Dit is nog maar mijn eerste profzege. Daarnaast ben ik ook niet een renner die veel wint. Ik had vandaag echt een heel goede dag”, aldus Van Gils in het flashinterview.

De koninginnenrit in de Saudi Tour werd gekleurd door waaiers. Op 60 kilometer van de aankomst werd het peloton in stukken gebroken. ‘Het team deed een goede job om mij in de eerste groep te krijgen. Daarna was het belangrijk dat ik mijn energie spaarde zodat ik het kon afmaken op het einde. Vandaag was de perfecte dag voor mij.”

“Het was het plan voor de Saudi Tour om voor het algemeen klassement te gaan. Het team geloofde in mij en motiveerde me elke dag. Morgen is weer een nieuwe dag, we moeten gefocust zijn. We zullen voor de etappewinst gaan met Caleb. Ik moet natuurlijk de groene trui (die van het algemeen klassement, red.) mee naar huis nemen”, sloot de Belg af.