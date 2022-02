Maxim Van Gils na eindoverwinning Saudi Tour: “Het is heel speciaal”

Nadat de 22-jarige Maxim Van Gils gisteren de vierde etappe van de Saudi Tour op zijn naam schreef, wist hij zich vandaag te verzekeren van de eindoverwinning. In de slotrit kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar. “Het is heel speciaal”, zegt de jonge Belg na afloop in het flash-interview.

“Gisteren was mijn eerste profzege en nu heb ik gelijk ook mijn eerste overwinning in een eindklassement”, vervolgt Van Gils, die verder aangeeft dat het geen gemakkelijke dag was. Ook vertelt hij kort over zijn plannen voor de korte termijn. “Eerst neem ik thuis wat rust, daarna kijk ik uit naar de volgende wedstrijden. Ik wil blijven rijden om te winnen, maar dat is niet altijd gemakkelijk”, klinkt het.

Van Gils wordt na zijn eerste klassementsoverwinning ook nog gevraagd naar zijn doelen verder in de toekomst. “Ik wil goede resultaten rijden in rittenkoersen van een week en in klassiekers, zoals Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl”, is zijn antwoord.