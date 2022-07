Maxim Van Gils (Lotto Soudal) kampt met barst in ‘scheepsbotje’

Maxim Van Gils zal vandaag toch niet aan de start verschijnen van Circuito de Getxo, een Baskische eendagskoers van 1.1-niveau. De beloftevolle klimmer van Lotto Soudal heeft namelijk last van een barst in de scaphoïd, ook wel het scheepsbotje genoemd.

De 22-jarige Van Gils was voorzien voor Circuito de Getxo, maar moet dus passen voor de klimkoers. De Belgische klimmer, dit jaar al winnaar van de Saudi Tour, kwam onlangs ten val in de Tour de Wallonie. Van Gils wist de rittenkoers nog wel als zevende te beëindigen, maar bleef last houden van de scaphoïd. Dit is een klein botje in het polsgewricht, dat vanwege zijn vorm ook wel het scheepsbotje wordt genoemd.

Van Gils trok na de Tour de Wallonie wel gewoon naar het noorden van Spanje om er deel te nemen aan de Clásica San Sebastián. De jonge renner kreeg tijdens de koers echter veel last van zijn scheepsbotje en moest dan ook vroegtijdig de handdoek gooien. Zijn ploeg Lotto Soudal liet vervolgens röntgenfoto’s maken en op de foto’s was een kleine barst in het scheepsbotje te zien.

Het is nog onbekend of Van Gils, die in juni zijn contract bij Lotto Soudal verlengde tot eind 2024, zal moeten snoeien in zijn programma.