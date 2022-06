Maxim Van Gils (22) verlengt bij Lotto Soudal tot eind 2024

Goed nieuws voor Lotto Soudal: Maxim Van Gils (22) heeft er zijn overeenkomst met twee jaar verlengd, tot eind 2024. “Ik denk dat ik nog behoorlijk wat groeimarge heb en dat ik nergens anders beter kan zitten dan hier om mijn potentieel te benutten.”

Maxim Van Gils verdedigt sinds 2018 de kleuren van Lotto Soudal. Eerst voor de opleidingsploeg, sinds vorig jaar voor het WorldTourteam. “Ik heb telkens stappen kunnen zetten”, zegt Van Gils in een persbericht van het team. “De ploeg heeft altijd in mij geloofd en me in alles gesteund. De sfeer is hier super goed, zowel onder de renners, als het personeel. Ik voel me hier thuis.”

Met zijn rit- en eindzege in de Saudi Tour, boekte Van Gils begin dit jaar in zijn tweede profjaar zijn eerste twee overwinningen. “Daarnaast stak hij zijn neus al aan het venster in grote klassiekers als de Clasica San Sebastian, Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race. Zijn resultaten, maar ook zijn professionele instelling, zijn ambitie en jonge leeftijd, maakten dat Lotto Soudal het contract van de jonge Wuustwezelaar graag wilde verlengen”, lezen we in de mededeling.

Eendagswerk en rittenkoersen van een week

“Een jonge, talentvolle, Belgische renner als Maxim Van Gils hoort bij Lotto Soudal thuis”, aldus CEO John Lelangue. “Hij heeft op deze jonge leeftijd al getoond dat hij wedstrijden kan winnen bij de profs. Die eerste profzege is een belangrijke stap in de carrière van een jonge renner. We geloven erin dat we hem stap voor stap kunnen begeleiden naar een nog hoger niveau.”

“Ik denk dat ik nog behoorlijk wat groeimarge heb en dat ik nergens anders beter kan zitten dan hier om mijn potentieel te benutten”, vult Van Gils nog aan. Het doel is zich verder te ontwikkelen in het eendagswerk op heuvelachtig terrein en etappekoersen van een week. “Ik wil mijn huidige sterke punten nog verder verbeteren om voor winst te rijden in lastige eendagswedstrijden en mijn grenzen op te zoeken in het kortere rondewerk.”

“Ook in grote rondes zou ik graag meeschuiven in ontsnappingen en strijden voor dagzeges. Ik heb best een goede sprint en zou vaker in een positie willen komen dat ik die kan benutten”, klink het nog. Bij Lotto Soudal hebben ze er alvast alle vertrouwen in.