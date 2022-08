Maxim Van Gils blijkt toch geen barst in scheepsbotje te hebben

Goed nieuws voor Maxim Van Gils. De renner van Lotto Soudal kreeg eerder te horen dat hij een barst in zijn scheepsbotje heeft, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit toch niet het geval is. Zijn deelname aan de Vuelta a España komt derhalve niet in gevaar. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Van Gils kwam vorige week woensdag tegen het asfalt in de slotrit van de Ronde van Wallonie. Drie dagen later ging hij van start in de Clásica San Sebastián, maar ondervond hij de gevolgen van zijn eerdere val. De pijn in zijn rechterhand was dermate hevig dat hij de wedstrijd niet kon volbrengen. Vervolgens heeft hij in Spanje een radiografisch onderzoek ondergaan, waarna hem verteld werd dat hij een barst in de scaphoïd (ook wel het scheepsbotje genoemd) had.

De ploegdokter van Lotto Soudal betwijfelde deze diagnose echter en liet Van Gils nog een keer onderzoeken. Ditmaal gebeurde dat in Gent, waar de dokters vaststelden dat het niet om een barst in het scheepsbotje ging, maar om een zware verstuiking. Hoewel de 22-jarige renner een brace moet dragen, mag hij weer beginnen met trainen, zij het thuis op de rollen. De Ronde van Spanje, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht, zou niet in gevaar komen.

Van Gils is bezig aan zijn eerste seizoen als prof. Bij zijn debuut, in de Saudi Tour, wist hij direct een rit en het eindklassement te winnen. In de Tour de Wallonie eindigde hij, ondanks een valpartij in de laatste etappe dus, naar een zevende plaats te rijden.