Max Walscheid is nu wel de snelste in Tour de Langkawi zondag 9 februari 2020 om 09:14

Max Walscheid heeft de derde etappe van de Tour de Langkawi gewonnen. De snelle Duitser van NTT Pro Cycling moest gisteren nog zijn meerdere erkennen in de jonge Australiër Taj Jones, maar wist vandaag wel als eerste over de streep te komen. Walscheid versloeg in Kuala Lumpur Riccardo Minali en Ahmet Örken.

Na twee vlakke ritten in de Tour de Langkawi werd er in de derde etappe voor het eerst echt geklommen, maar de Bentong en Genting Sempah moesten voor doorgewinterde profs geen problemen opleveren. Bovendien lag de top van de Sempah (eerste categorie) op iets meer dan veertig kilometer van de streep in Kuala Lumpur. De sprinters hadden kortom nog voldoende tijd om hun ploegen te organiseren.

De vroege vlucht werd gevormd door Matteo Pelucchi, Johan Le Bon, Rylee Field, Bernard Van Aert, Alistair Donohoe, Georgios Bouglas en Nur Aiman Zariff. Vooral de aanwezigheid van sprinter Pelucchi was opvallend, de Italiaan won vorig jaar namelijk nog twee etappes in de Tour de Langkawi en was toch een van de schaduwfavorieten voor de ritzege in Kuala Lumpur.

Dappere Field op tijd ingerekend

De renner van Bardiani-CSF-Faizanè besloot al snel om zich te laten inrekenen door het peloton, waardoor we met zes vluchters op pad gingen in deze 162,5 kilometer lange etappe. Na honderd kilometer werd een maximale voorsprong geklokt van net geen vier minuten, maar de sprintersploegen hadden de situatie duidelijk onder controle. Vooraan bleek Field over de beste benen te beschikken.

De 25-jarige renner van Team BridgeLane liet zijn medevluchters achter en rondde als eerste de top van de Genting Sempah, maar de eenzame Field moest nog wel meer dan veertig kilometer afleggen tot aan de finish. Dit bleek een onmogelijke missie en de Australiër werd met nog ruim tien kilometer te gaan opgeraapt door twee tegenaanvallers: Pierpaolo Ficara en Quentin Pacher.

Nu wel raak voor Walscheid

De Italiaan, Fransman en de moegestreden Field probeerden in de laatste kilometers uit de greep te blijven van het jagende peloton, maar op twee kilometer van de meet waren de vluchters eraan voor de moeite en gingen we sprinten in Kuala Lumpur. Het was Walscheid die het werk van zijn ploeggenoten wist af te ronden, al was het verschil met Minali en Örken niet al te groot.

Yevgeniy Fedorov blijft in het bezit van de leiderstrui, maar morgen kan de trui weleens van eigenaar wisselen, aangezien de renners dan finishen op de gevreesde Genting Highlands.