Max van Heeswijk: “Thomas Dekker bij de NOS. In wat voor een wereld leven we?”

Max van Heeswijk heeft zich in een groot interview met Dagblad De Limburger zeer kritisch uitgelaten over Thomas Dekker. De oud-renner reageert hiermee vooral op het eerdere boek dat Dekker eind 2016 uitgaf.

Op de vraag wat Van Heeswijk erotisch vindt, antwoordt hij: “In het wielerpeloton spraken we wel eens over de mooie vrouwen die we onderweg hadden gespot, maar op het vlak van seks en erotiek gebeurden daar geen bijzondere dingen.”

“Dat Thomas Dekker in zijn boek heeft geschreven over masturberende renners vind ik schandalig”, vervolgt hij. “Ik vind het verschrikkelijk dat hij over de ruggen van collega’s zijn brood probeert te verdienen. (boos) Dat zo iemand nog bij de NOS mag zitten, in wat voor wereld leven we?”

“Die man moet je verbannen uit de wielersport. Michael Boogerd heeft op tv ooit met hem aan tafel gezeten. Als ik dat was geweest, had ik Dekker over de tafel heen getrokken. Ik vind hem een vieze gast.”