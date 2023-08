Max Kanter kiest voor nieuw avontuur na twee jaar bij Movistar

Max Kanter rijdt vanaf 2024 voor Astana Qazaqstan. De Duitse sprinter, die de voorbije twee seizoenen uitkwam voor Movistar, heeft een contract voor twee jaar getekend bij het Kazachse WorldTeam. Het gerucht ging al langer dat hij de ploeg van Alexandre Vinokourov zou gaan versterken.

“Het is een goede stap voor mij”, zegt Kanter op de site van zijn toekomstige werkgever. “Astana Qazaqstan is een team met een grote en succesvolle geschiedenis in het wielrennen. Terugkijkend op het begin van mijn carrière, herinner ik me Astana heel goed als een team met veel successen. Dat ik me nu aansluit bij het team, betekent veel voor me. Ik ben ervan overtuigd dat ik grote dingen zal bereiken samen met Astana.”

“Voor mij betekent deze transfer de verdere ontwikkeling van mezelf als renner, maar ook de verdere ontwikkeling van het team, dat zich richt op de sprints. Ik ben er klaar voor en kijk er naar uit om het team te helpen bij deze progressie.”

Kanter behaalde dit seizoen enkele top-vijfplaatsen in massasprints, maar echt kort bij een overwinning kwam hij niet. De 25-jarige renner van Movistar wist als prof überhaupt nog nooit te winnen, hoewel hij in 2019 met de nodige adelbrieven overstapte naar de beroepsrenners. Zo won hij in 2018 onder meer een etappe in de Tour de l’Avenir en werd hij als belofte twee keer Duits kampioen op de weg.

Eigen kansen en ondersteunen

Alexandre Vinokourov is die prestaties niet vergeten. “Hij was succesvol bij de beloften en in het begin van zijn profcarrière”, zegt de ploegmanager in een reactie. “Later ontbrak er misschien iets waardoor hij zijn volledige potentieel niet heeft kunnen laten zien. Nu zijn we klaar om samen te werken, zodat we Max kansen kunnen geven, want we geloven dat hij deze zelf af kan maken.’

“Natuurlijk rekenen we in de wedstrijden waar dat nodig is ook op hem als helper van andere sprinters. Ik zou zeggen dat het een goede transfer voor Astana is. Het helpt ons bij het creëren van een sterke en succesvolle sprintgroep.”

Lees ook: ‘Cavendish dichtbij verlenging bij Astana, Kazachse ploeg aast op meer sprinters’