Mavi García na haar beste jaar: “Vooral mentaal een stap gezet”

Mavi García kijkt met een goed gevoel terug op het voorbije seizoen. De Spaanse kopvrouw van Alé BTC Ljubljana reed het beste seizoen uit haar carrière en bekroonde dat met vier zeges. “In 2020 heb ik een stap vooruit gezet”, vertelt ze tegen AS. “Zeker op het gebied van kracht, maar vooral mentaal.”

Haar overwinningen behaalde de 36-jarige García op het Spaanse kampioenschap, waar ze de dubbel pakte, en in de Tour de l’Ardèche. In die Franse rittenkoers won ze de eerste twee etappes. “Ik vertelde dat ik moest winnen om in mezelf te blijven geloven, en dat lukte toen twee dagen op rij in de Ardèche”, blikt ze terug. Ook viel haar tweede plaats in Strade Bianche op.

Laatbloeier

Als laatbloeier – Garciá maakte de overstap van het duatlon – weet ze dat er nog stappen te zetten zijn. “Natuurlijk zijn er grenzen vanwege mijn leeftijd, maar zolang ik het leuk vind, wil ik mij blijven inzetten. Ik ben laat gekomen en voel mij heel jeugdig”, zegt García. “Ik heb de afgelopen seizoenen getraind op het rijden in het peloton, en ik weet nu wat het is om een wedstrijd te lezen. Ook met de stap van Movistar naar Alé BTC wilde ik mijn mentaliteit veranderden. Ik wilde moediger koersen.”

Druk is er niet, geeft García aan. “Ik train zoveel als ik kan, en als dat niet lukt dan is dat maar zo. Maar ik ben me er ook van bewust dat ik nog dingen te verbeteren heb, dat is nog een stukje kwaliteit en ook explosiviteit”, weet de Spaanse, die het niet kan laten om terug te vallen op het hardlopen. “Sommige mensen zeggen dat dat niet goed is. Ik doe het niet tijdens het seizoen, maar wel tijdens rustperiodes. Mijn spieren worden er sterker van en dat zijn spieren die ik op de fiets niet altijd gebruik. Daar voel ik mij goed bij.”