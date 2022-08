Mauro Schmid verlaat Ronde van Polen vanwege keelpijn

Mauro Schmid gaat niet van start in de vijfde etappe van de Ronde van Polen. De Zwitser kampt met keelpijn en stapt daarom uit de wedstrijd. Dat meldt zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl op sociale media. Schmid stond zevende in het klassement.

“Helaas, Mauro Schmid zal niet van start gaan in de Ronde van Polen vandaag vanwege keelpijn. We wensen Mauro een spoedig herstel!”, schrijft de Belgische ploeg op sociale media. Schmid werd in de lastige rit van maandag zesde, en was daardoor de best geplaatste renner van Quick-Step Alpha Vinyl. De 22-jarige Zwitser stond zevende, op tien seconden van klassementsleider Sergio Higuita.

Nu Schmid de wedstrijd verlaten heeft, staat Mauri Vansevenant er het beste voor bij Quick-Step Alpha Vinyl. De Belg bezet de vijftiende plek in de algemene rangschikking. Hij heeft een achterstand van twintig seconden op de nummer één. De belangrijkste etappe van de Ronde van Polen volgt donderdag, als er een tijdrit met de nodige hoogtemeters op het programma staat.

Uitvallers

Etappe 1

1 Baptiste PLANCKAERT (INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX) DNF

Etappe 2

Etappe 4

Etappe 5

21 Mauro SCHMID (QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM) DNS