Mauro Schmid: “Toen iedereen naar elkaar keek, zag ik een kans”

Mauro Schmid haalde acht maanden na zijn etappeoverwinning in de Giro d’Italia opnieuw een fraaie zege binnen. In de openingsrit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali profiteerde de Zwitser na de laatste klim van de dag van een moment van vertwijfeling in een sterke groep met onder anderen Mathieu van der Poel, sprong naar koploper Eddie Dunbar toe en versloeg de Ier in een sprint à deux.

De eerste etappe van de Coppi e Bartali was meteen een taaie met op veertig kilometer van de finish drie lastige klimmetjes, waarvan de laatste van drie kilometer aan 9,5%. Schmid probeerde met zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl de koers al vroeg hard te maken. “INEOS Grenadiers zette een prima tempo, maar we moesten proberen om het nog zwaarder te maken en het peloton al vroeg te breken. We wisten dat we van voren moesten zitten voor de laatste klim”, vertelde hij in gesprek met Cycling Pro Net.

Nadat het peloton was gebroken, durfde de 22-jarige Zwitser in de sterke eerste groep achter de ontsnapte Eddie Dunbar in eerste instantie wel te wachten tot de eindsprint. “Ik weet namelijk dat mijn sprint normaal vrij goed is en mijn doel was om in de eerste groep over de laatste klim te gaan. Op de klim voelde ik me echter goed en op de top, toen iedereen naar elkaar keek, zag ik een kans en kon ik oversteken naar Dunbar. We werkten goed samen en reden uiteindelijk samen naar de streep.”

In de sprint wist Schmid Dunbar aanvankelijk de kop op te dringen. “Normaal gesproken heb ik wel vertrouwen in mijn sprint en durf ik ook van kop aan te gaan. Maar ik voelde dat mijn benen wat begonnen te verkrampen, dus ik had wat vrees. Dan is het veiliger om van achteruit te komen. Op 250 meter van de finish probeerde hij het voor de eerste keer. Ik wist dat ik meer punch had en met minder dan 200 meter te gaan, zette ik vol aan. Op vijftig meter moest ik stoppen met trappen omdat ik inderdaad kramp kreeg, gelukkig had ik toen al genoeg voorsprong.”

Controleren

Dankzij zijn etappezege is de Zwitser ook de eerste leider. Controleren wordt echter lastig voor de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl, dat met slechts vijf renners van start is gegaan in de vijfdaagse ronde. “We zijn hier maar met vijf man en dat maakt het moeilijk om te controleren. Morgen zou geen probleem moeten zijn. Etappe drie ziet er lastig uit en is normaal te zwaar voor mij, met een aankomst bergop. Ik moet zien hoe de benen zijn, maar ik wil proberen de trui zo lang mogelijk te verdedigen.”

Wie zijn belangrijkste concurrenten zijn, vindt hij moeilijk te zeggen. “Het is moeilijk te zeggen wie sterk voor de dag kan komen in het klassement. INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma hebben echter een goede ploeg en jongens die het goed zouden kunnen doen, net als UAE Emirates. We moeten proberen het samen te houden en dan zie ik wel hoe de benen zijn. Een boost voor het vertrouwen? Mijn hoofddoel is de Giro d’Italia, samen met de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland (zijn thuisrondes, red.). Daar wil ik goed zijn.”