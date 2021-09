Mauro Schmid: “Ik dacht dat we vertrokken waren, maar enkele jongens wilden niet meewerken”

Mauro Schmid kleurde mede de finale van de beloftenkoers tijdens het wereldkampioenschap in Vlaanderen. De Zwitserse renner van Qhubeka NextHash, eerder dit jaar nog goed voor een zege in de Giro d’Italia, probeerde het eerst met een groep en daarna nog even solo, maar de aanval van Filippo Baroncini boven op de Wijnpers kon hij niet beantwoorden.

“Ik dacht dat we een goede groep hadden en we vertrokken waren”, zei Schmid over de groep met negen man, die op de weg terug van het Flandrien-circuit naar Leuven tot stand kwam. De kopgroep bestond verder uit Luca Colnaghi, Daan Hoole, Anders Johannessen, Tomáš Kopecký, Jarrad Drizners, Kevin Vermaerke, Finn Fisher-Black en Fábio Costa. “Sommige jongens wilden echter niet doorrijden, dus ik kon alleen maar het tempo hoog houden.”

Op de Sint-Antoniusberg, op zeventien kilometer van de finish, reed Schmid weg uit de kopgroep, waarna hij twintig seconden wist uit te lopen. “Ik versnelde en pakte een gat. Ik zei toen tegen mezelf dat ik alleen verder moest. Ik had heel goede benen, had ik wel gemerkt. Ik wilde eigenlijk doorrijden tot de streep, maar ik kwam een beetje tekort en ze haalden me bij. Ik ben blij met mijn optreden en wil het zeker nog eens proberen.”

Schmid was duidelijk met welk doel hij aan de start van het WK was verschenen. “Ik kwam hier met het doel om te winnen, niet om een medaille of een top-10 te pakken. Ik wilde winnen, maar in de sprint zou het heel moeilijk worden. Halfkoers was de groep nog steeds best groot, ik had eigenlijk minder jongens van voren verwacht. Dit was voor mij de beste manier om te proberen de koers te winnen.”