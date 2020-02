Maurits Lammertink keert terug in competitie in Ronde van Murcia dinsdag 11 februari 2020 om 11:22

Goed nieuws voor Maurits Lammertink: de coureur van Circus-Wanty Gobert is voldoende hersteld van een ontwrichte duim, die hij in januari bij een valpartij opliep. De Nederlander zal in de Ronde van Murcia zijn rentree maken in het peloton, zo meldt hij op Instagram.

Lammertink kwam begin januari ten val tijdens een trainingsrit in de buurt van Alicante. Een schuiver in een natte bocht zorgde voor een ontwrichte duim. Onlangs toog Lammertink wel naar Mallorca voor de Challenge Mallorca, maar hij ziet de Ronde van Murcia als zijn eerste echte koers van het seizoen. Die wedstrijd staat op 14 en 15 februari op de wielerkalender. Daarna rijdt Lammertink de Ruta del Sol (19-23 februari).

Lammertink reed in 2019 voor Roompot-Charles. Hij kon na het verdwijnen van die ploeg een contract tekenen bij Circus-Wanty Gobert.