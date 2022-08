Mauricio Moreira zet Volta a Portugal naar zijn hand in slottijdrit

Mauricio Moreira heeft de Volta a Portugal op zijn naam geschreven. De Uruguayaan van Glassdrive Q8 Anicolor begon als nummer twee van het algemeen klassement aan de afsluitende tijdrit en besliste een rechtstreeks duel met zijn Portugese ploeggenoot Frederico Figueiredo – vanochtend nog de leider – in zijn voordeel. Hij pakte ook de dagzege.

Anderhalve week nadat de Volta a Portugal begon in Lissabon, sloot de rittenkoers af met een individuele tijdrit van 19 kilometer tussen Porto en Vila Nova de Gaia. De tiende etappe was 18,6 kilometer lang en ging over glooiend terrein. Hoewel de twee kopmannen van Glassdrive Q8 Anicolor, Frederico Figueredo en Mauricio Moreira, hun tegenstanders in de bergen al klein hadden gekregen, kon het nog weleens een spannende rit tegen de klok worden. Figueiredo begon de dag namelijk met een voorsprong van slechts zeven seconden op zijn maatje Moreira.

Maar voordat we het gevecht tussen Figueredo en Moreiro konden aanschouwen, moesten we eerst nog een tijdlang wachten. De twee tenoren startten immers pas als allerlaatste. Eerst was het vooral uitkijken naar een andere renner van Glassrive Q8 Anicolor: Rafael Reis. De Portugees kampioen tegen de klok had op dag één van de Volta a Portugal de proloog gewonnen en noteerde nu ook een snelle tijd. Hij stond een tijdlang aan de leiding.

Beste tijd aan de finish voor Moreira

Winnen zat er echter niet in voor Reis. Dat bleek toen Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi) over de streep kwam, want de Bask dook onder de tijd van de Portugees. Exteberria ging er echter niet met de winst vandoor, want de toppers troefden hem af. Antonio Carvalho – de winnaar van gisteren – stond even aan de leiding, alvorens Moreira de toptijd neerzette. Vervolgens was het wachten op Figueiredo. Pakte Moreira naast de ritzege ook de eindoverwinning?

Ja, want Figueiredo gaf meer dan een minuut toe op zijn ploeggenoot. Het was dus Moreira die op de hoogste trede van het podium plaats mocht nemen. Figueiredo werd tweede. Carvalho vervolledigde dankzij zijn goede tijdrit het podium, dat dus volledig uit renners van Glassdrive Q8 Anicolor bestond.