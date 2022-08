Mauricio Moreira slaat dubbelslag in eerste bergetappe Volta a Portugal

Mauricio Moreira heeft de derde etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De Uruguayaan van Glassdrive Q8 Anicolor had de meest frisse benen op de lastige slotklim Torre, die 20,2 kilometer lang was en een gemiddeld percentage van 6,4% kende. Moreira klopte Luís Fernandes en ploegmaat Frederico Figueiredo in een sprint met drie. De 27-jarige Moreira is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De derde etappe van de Volta a Portugal was een zeer zware. De renners moesten in totaal 159 kilometer afleggen, van Sertã naar Alto da Torre. Meteen na kilometer 0 moest het peloton klimmen, al waren het in het begin van de rit slechts heuvels. Die heuvels werden al snel een pak zwaarder, met onder andere een beklimming van tweede categorie.

António Barbio (Tafver-Mortágua-Ovos Matinados), Robin Carpenter (Human Powered Health), Rafael Lourenço (Atum general/Tavira/Maria Nova Hotel), Luís Gomes (Kelly/Simoldes/Udo), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Alberto Gallego (Rádio Popular-Paredes-Boavista), Barry Miller (BAI-Siscasal-Petro de Luanda) en Pelayo Sánchez (Burgos-BH) vielen onderweg aan en zorgden voor een achtkoppige vlucht van de dag.

Wachten op zware slotklim

De grote ontsnapping werkte goed samen en zong het lang uit. Op 30 kilometer van de streep hadden ze nog bijna twee minuten voorsprong. Aan de voet van de Torre, de slotklim, zakte hun voorsprong echter steeds verder. Al snel werd duidelijk dat de winnaar niet uit de kopgroep ging komen. Het was wachten op aanvallen op de slotklim, vanuit het peloton. Niet ver van de laatste beklimming van de dag was er een stevige bosbrand aan de gang, wat voor akelige beelden zorgde.

That's a terrible background for a bike race but it seems the're not riding through the smoke. #VoltaPortugal pic.twitter.com/ZVEkFwagvK — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 7, 2022

Het was Frederico Figueiredo die als eerste aanging. De Portugees van Glassdrive Q8 Anicolor, de ploeg van leider Rafael Reis, viel al snel op de slotbeklimming aan. Figueiredo kreeg uiteindelijk ploegmaat Mauricio Moreira, de tweede in de stand, en Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) met zich mee.

De drie reden samen naar de top van Torre, waar ze voor de overwinning sprintten. Figueiredo rolde de rolde loper uit voor ploegmaat Moreira, die toch flink wat moeite mist doen om Fernandes te kloppen. Dankzij zijn overwinning is Moreira ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.