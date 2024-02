Niels Bastiaens • maandag 12 februari 2024 om 07:00 maandag 12 februari 2024 om 07:00

Mauri Vansevenant zoekt klimmersbenen terug in Oman: “Hoop op seizoen zonder tegenslag”

Video Slechts in één wedstrijd voelde Mauri Vansevenant (24) zich afgelopen jaar écht op zijn best. In de Tour of Oman won hij niet alleen de slotrit naar Green Mountain, maar snoepte hij ook ei zo na nog de leiderstrui af van Matteo Jorgenson. Deze week keert Vansevenant terug naar de golfstaat, waar hij eindelijk weer het vertrouwen hoopt terug te vinden.

“Voor mij was het hier een heel mooie week vorig jaar”, herinnert de West-Vlaming van Soudal Quick-Step zich voor onze camera. “Deze keer zitten we met praktisch hetzelfde parcours, dus ik hoop dat ik er opnieuw iets moois van kan maken. Ik herinner me nog iedere rit en iedere finish goed.”

Tegenslagen

Maar na Oman liep het mis voor de jonge Belg. “Vorig jaar was het eigenlijk geen heel seizoen voor mij. Ik ben drie maanden out geweest na de Strade Bianche met een geblesseerde knie. En eenmaal je niet meer op niveau bent en halverwege het seizoen terug moet beginnen opbouwen, en dan is het heel moeilijk om nog je beste benen te vinden. Mijn grootste wens voor dit jaar is dan ook om gewoon het seizoen af te werken aan één stuk en er iets moois van te maken.”

Vansevenant gaf de jaren voordien immers blijk van veel talent, met winst in de GP Industria tegen Bauke Mollema, Mikel Landa en Nairo Quintana als een van zijn eerste grote wapenfeiten bij de profs. “Die draad wil ik weer oppikken. Maar dan heb ik wel een seizoen zonder tegenslagen nodig. Eentje waarin ik gewoon rechtdoor kan koersen.”

Ondanks zijn klimmersbenen behoort Vansevenant opvallend genoeg niet tot het kransje renners dat superkopman Remco Evenepoel elke klimkoers bijstaat. “Dat is vooral omdat ik hier in Oman vorig jaar goed heb gereden. Ik wilde hier graag terugkeren. In welke wedstrijden ze me steken, maakt me eigenlijk niet veel uit. Als ik kan koersen, ben ik tevreden.”

“Maar dan natuurlijk wel liefst vooral op de klimparcoursen. Op die finishes waar je een punch nodig hebt, kom ik toch altijd ietsje tekort”, beseft de jongeling. “En dat terwijl er in onze ploeg maar één ding telt en dat is winnen. Ik ga vooral mijn ding blijven doen, en wanneer ik goede mogelijkheden zie, dan zal ik wel mijn eigen kans gaan.”

Golfstaten

Te beginnen in Oman, dus. “Voor mij is het hier heel aangenaam koersen, omdat het brede wegen zijn. Allemaal rechttoe rechtaan en het wordt echt op de benen beslist. Positionering is minder van belang en de sterkste wint hier altijd. Ik heb er echt naartoe gewerkt om hier goed te zijn. Hopelijk komt dat tot zijn recht. Volgende week staat ook de UAE Tour nog op de planning.”

De concurrentie is met onder andere Adam Yates en Warren Barguil niet min. “Sterker dan vorig jaar, dat is zeker. UAE-Emirates staat aan de start met een collectief blok. Maar anderzijds, dat wil niets zeggen. Wij zijn hier ook met een gemotiveerde jonge ploeg. Ik denk dat er mogelijkheden zijn, en dan vooral omdat we eindigen met twee lastige finishes. Daar wordt het klassement gemaakt. We hebben geen specifieke kopman. De wegen zijn breed genoeg om iedereen te kunnen uitspelen.”