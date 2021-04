Mauri Vansevenant namens Deceuninck-Quick-Step in het Baskenland

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Ronde van het Baskenland gecommuniceerd. Vanuit Belgisch oogpunt is het uitkijken naar de prestaties van Mauri Vansevenant, die bezig is aan een uitstekend seizoen.

De 21-jarige Vansevenant is dit seizoen uit de startblokken geschoten. Na een achtste plek in de Tour de La Provence werd de zoon van ex-prof Wim Vansevenant derde in de Trofeo Laigueglia. In de GP Industria & Artigianato wist hij zelfs de zegeruikers mee naar huis te nemen, door in een sprint af te rekenen met Bauke Mollema en Mikel Landa.

In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, zijn laatste koers in aanloop naar de Ronde van het Baskenland, werd hij zevende. Met Mattia Cattaneo en James Knox staan er nog twee klimmers aan de start die wellicht iets kunnen betekenen in het algemeen klassement.

De Tsjechische tijdrijder Josef Černý, Pieter Serry en Mikkel Frølich Honoré maken de selectie voor de Ronde van het Baskenland compleet. Honoré won in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali nog de slotetappe met aankomst in Forlì.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Mattia Cattaneo

Josef Černý

Ian Garrison

Mikkel Frølich Honoré

James Knox

Pieter Serry

Mauri Vansevenant