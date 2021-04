Mauri Vansevenant: “In de Waalse Pijl van vorig jaar ontdekte ik mezelf”

Interview

Ondanks zijn knalprestatie in de Amstel Gold Race, blijft Mauri Vansevenant (21) bescheiden. “Ik krijg in de Waalse Pijl een vrije rol en daar heb ik vrede mee. De aankomst is op het lijf geschreven van Julian Alaphilippe. Ikzelf mis nog die explosiviteit. Mijn doel is de koers hard maken in de finale.”

De voorbije weken volgden we al een aantal online persconferenties van Deceuninck-Quick-Step in de aanloop naar de klassiekers. Steevast was dat met kopman Julian Alaphilippe. Vandaag mocht voor het eerst Mauri Vansevenant aan de zijde van de wereldkampioen plaatsnemen. Logisch, na zijn sterke prestaties de voorbije maanden. Maar de West-Vlaming laat zich niet uit zijn lood slaan.

Het was op 30 september 2020 dat het grote publiek kennismaakte met Mauri Vansevenant. Jawel, uitgerekend tijdens de Waalse Pijl. De jonge West-Vlaming koos voor de vroege vlucht en hield verbluffend lang stand. In al zijn enthousiasme kwam hij in volle finale tussen de struiken terecht, maar veerde weer op en knokte verder voor wat hij waard was. Hij liep uiteindelijk binnen op drie minuten van winnaar Marc Hirschi.

Beginnersfouten

“Die Waalse Pijl is een belangrijke koers geweest voor mij”, vertelt Vansevenant. “Ik heb mezelf ontdekt, want ik wist niet wat ik waard was. Ik leerde er dat ik in een koers van tweehonderd kilometer kan meedraaien tot diep in de finale. Misschien maakte ik wel wat beginnersfouten, was ik té gretig. Maar als je in die situatie zit, wil je daarvan profiteren. Ik vind niet dat ik mezelf veel kan verwijten.”

Minder dan zes maanden later lijkt Vansevenant al een vaste waarde in de klimselecties van Deceuninck-Quick-Step. Hij presteerde de voorbije weken boven verwachting en mag zich in zijn tweede deelname in de Waalse Pijl meteen beschermd renner noemen. Kopman Alaphilippe is er alleen maar tevreden mee.

“Natuurlijk zal Mauri beschermd worden tot in de finale. Hij is sterk, gemotiveerd en bewees vorig jaar al dat deze koers hem ligt. Dit is een goede kans voor hem om zijn kracht te tonen. Hoe we het zullen aanpakken, moet vanavond nog besproken worden op de briefing, maar dat hij belangrijk is, daar bestaat geen twijfel over.”

Koers hard maken

Vansevenant zelf beseft dat meegaan in een vroege vlucht zoals vorig jaar een utopie wordt. “Ze gaan mij niet meer laten rijden, hé. Ze zullen het te riskant vinden. Maar misschien kan ik de finale openbreken. De koers hard maken in de laatste ronde. Wel liever dat dan me koest houden tot aan de voet van de laatste keer Muur van Hoei. Julian is explosiever. Als het daar nog samen is, trekken we zijn kaart.”

Wereldkampioen Alaphilippe blijft hét speerpunt van Deceuninck-Quick-Step. Hij won de Waalse Pijl zowel in 2018 als 2019 en werd eerder al twee keer tweede. “Op papier is deze aankomst me op het lijf geschreven. De liefde is groot en ik ben bijzonder gemotiveerd, maar ik weet niet of het morgen opnieuw gaat lukken. Ik heb voorlopig niet dezelfde vorm als bij mijn zege in 2019.”

De Fransman benadrukte na de Amstel Gold Race niet ontgoocheld te zijn. “Ik heb een heel andere voorbereiding achter de rug. Ik was niet slecht, maar de drie renners (Van Aert, Pidcock en Schachmann, red.) die voorop reden in de finale, waren beter.” In de Waalse Pijl kan Alaphilippe trouwens opnieuw rekenen op zijn trouwe luitenant Devenyns. “Dries heeft ervaring, blijft in alle omstandigheden kalm. We behaalden samen al vele successen. Uiteraard ben ik tevreden dat hij er opnieuw bij is.”