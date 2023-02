Mauri Vansevenant gaat voor alles of niets op Green Mountain

Met nog één etappe te gaan in de Tour of Oman heeft Mauri Vansevenant nog volop zicht op de eindzege. De klimmer van Soudal-Quick-Step staat momenteel derde in het klassement op slechts vijf seconden achterstand van leider Matteo Jorgensen.

“Morgen wordt het alles of niets”, kondigde Vansevenant al aan na afloop van de vierde rit. In de door Diego Ulissi gewonnen etappe reageerde hij al kwiek op een uitval van Maxim Van Gils , die werd gecounterd door Jorgensen en Alexey Lutsenko

“Ik ben meegesprongen om niet in een moeilijke situatie terecht te komen. Als de leider gaat, moet je meespringen. Maar overnemen… Ik zou niet weten waarom ik moest overpakken. Voor mij is het interessanter als alles samenblijft.”

Op de slotdag van de vijfdaagse rittenkoers zal het klassement beslist gaan worden. De top van de Green Mountain is de aankomstplaats. Op de vraag wat hij weet van die klim, is het antwoord even kort als krachtig. “Niets!”

“Dat het lastig gaat zijn. Ik heb het profiel bekeken en kan mij daar wel iets bij voorstellen. 5,5 kilometer aan gemiddeld 10% gaat gewoon lastig zijn. Zo’n inspanning heb ik dit jaar nog niet gedaan, maar is natuurlijk niet nieuw. We zien wel hoe het gaat eindigen.”