Matys Grisel zegeviert in Parijs-Roubaix voor junioren

Matys Grisel heeft Parijs-Roubaix voor junioren op zijn naam geschreven. De 17-jarige Fransman van het juniorenteam van AG2R Citroën was de beste van een kopgroep van vijf, voor zijn 18-jarige ploegmaat Oscar Chamberlain uit Australië.

Terwijl de profs zondagochtend in Compiègne begonnen aan Parijs-Roubaix, vertrokken de junioren vanuit Lecelles voor hun Helleklassieker. Ook zij kregen de nodige kasseienstroken voor de kiezen. Van de in totaal 111,9 kilometer gingen ruim 29 over de beroemde stuiterwegen, waaronder het Carrefour de l’Arbre. De finish lag net als bij de profs op het velodroom.

De openingsfase van de juniorenwedstrijd verliep chaotisch. Er waren meerdere valpartijen te noteren. Ondertussen lag het tempo hoog, waardoor het peloton meermaals op een lint werd getrokken en niemand de kans kreeg om weg te rijden. Het bleef zodoende lang bij elkaar.

Kopgroep sprint om de zege

Pas na de eerste van zeventien kasseistroken, met nog 77 kilometer voor de boeg, wist één renner te ontsnappen: Theodor Storm (Denemarken). Hij kreeg later het gezelschap van Matthew Brennan (Groot-Brittannië). Oscar Chamberlain en Matys Grisel van het U19-team van AG2R Citroën wisten de oversteek te maken, maar het peloton zat hen op de hielen.

Na Carrefour de l’Arbre bleven Storm, Chamberlain en Grisel over. Paul Fietzke (Auto Eder), Erazem Valjavec (Slovenië) en Niels Driesen (Acrog-Tormans) staken over, waardoor zes koplopers aan de laatste tien kilometer richting de wielerbaan begonnen. Het werd een sprint met vijf, die gewonnen werd door thuisrijder Grisel. Hij zorgde met Chamberlain voor een een-tweetje.