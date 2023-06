Mattias Skjelmose verliest gele trui in Zwitserland: “Hoopte dat ik hem kwijt zou raken”

In de rit naar Leukerbad in de Ronde van Zwitserland is Mattias Skjelmose na één dag zijn gele trui weer kwijtgeraakt. Felix Gall viel met nog twintig kilometer te gaan aan en bleef de groep der favorieten voor. De Deense Skjelmose staat nu twee seconden achter op de Oostenrijkse leider, maar maakt zich geen zorgen. “Morgen kan ik een groter verschil maken dan vandaag”, vertelt Skjelmose na de finish.

In de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland eindigde Mattias Skjelmose als derde achter nummer twee Remco Evenepoel. De kopman van Trek-Segafredo verliest zijn gele trui, maar laat weten dat hij daar niet rouwig om is. “Toen Felix Gall voor ons uit reed, hoopte ik dat ik de leiderstrui kwijt zou raken met de meest minimale marge mogelijk. En dat is wat er is gebeurd, dus het was een succesvolle dag.”

Skjelmose heeft ook niet geprobeerd de Oostenrijker terug te halen. Gelukkig voor hem waren anderen bereid het vuile werk op te knappen. “Ik probeerde rustig in de achtervolging te gaan. We hadden op dat moment niet meer het team om te controleren, maar gelukkig wilden andere jongens op kop rijden. Ik kon voor een groot deel dus gewoon volgen. Zo heb ik zeer weinig energie verspild.”

Voorafgaand aan de koers was het niet het plan om de gele trui te verliezen. Toen de mogelijkheid zich aandiende, bleek Felix Gall wel een geschikte kandidaat. “Het was niet koste wat het kost het plan om de gele trui vandaag kwijt te raken, maar ik ging mij ook niet helemaal kapot rijden om hem te behouden. Morgen is veel belangrijker en daar kan ik een groter verschil maken dan vandaag. We wilden de trui verliezen aan iemand, die ik aan zou kunnen in de tijdrit. Felix Gall ziet er sterk uit, maar ik denk dat ik hem kan verslaan.”

Vooruitkijkend zal de Deen toch zeker de nieuwe geletruidrager in de gaten houden. Ook Remco Evenepoel blijft voor Skjelmose één van de voornaamste concurrenten. “Vooraf dacht ik dat Remco Evenepoel de grootste concurrent zou zijn. Hij rijdt nog steeds rond, maar wordt soms gelost. Toch weet ik dat hij een zeer slimme renner is. Daarnaast reed hij vandaag ook een zeer sterk tempo. Verder reden wij echt niet rustig achter Felix Gall. Wat hij heeft gedaan is dus ook erg knap. Hopelijk heeft hij meer verbruikt dan ik.”

Morgen staat er weer een bergetappe op het programma. In de rit naar La-Punt-Chamues-ch moeten de renners drie beklimmingen trotseren, waarvan twee van de buitencategorie. De aankomst ligt na de afdaling van de Albulapass.