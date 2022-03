Mattias Skjelmose tiende ondanks duik in ravijn: “Ik had een beschermengel bij me”

Mattias Skjelmose had misschien wel het bijzonderste verhaal na de tweede etappe van de Volta a Catalunya. De tweedejaars prof van Trek-Segafredo duikelde in de afzink van Coll dels Belitres, het laatste bergje van de dag, over een muurtje een ravijn in, maar wist desondanks naar een plek in de top tien te rijden.

Op de website van zijn ploeg deed Skjelmose na afloop van de etappe zijn relaas. “In de afdaling zaten Antwan (Tolhoek, red.) en ik in een vrij goede positie net achter UAE Emirates, toen iemand een remfout maakte. Jammer genoeg zat ik aan de buitenkant, waar een afgrond was en waar ik in terecht kwam.”

Met nog zo’n 58 kilometer te rijden, duikelde de 21-jarige Deen over het muurtje dat fungeerde als wegafzetting en viel de diepte in. Volgens zijn ploeg stortte hij tien tot vijftien meter naar beneden. Gelukkig kon hij op eigen kracht weer terug naar het parcours klimmen. “Ik ben oké, ik ben oké”, riep hij. “Geef me gewoon een nieuwe fiets.”

Beschermengel

Skjelmose bleek zich niet zo erg te hebben bezeerd en zat vrij snel terug op de fiets. Vervolgens hielp ploegmaat Tolhoek hem terug naar het peloton. Toen in de finale de zijwind begon op te spelen, wist de jonge Deense renner zich van voren te handhaven – ondanks een gescheurde trui en dat hij een beetje bebloed was.

“Als er iets goeds is aan een crash, dan is het wel dat je wordt overspoeld met adrenaline en dat is waarschijnlijk de beste pijnstiller die je kunt hebben. Ik heb niet echt iets gevoeld”, vertelde hij. “Ik denk dat ik vandaag een beschermengel bij me had, want ik voel me prima. Op het einde had ik dezelfde benen als de rest van de dag, dus dat was goed. Ik heb veel geluk gehad, zeker.”

