Mattias Skjelmose blij met plek twee: “Achter Pogacar eindigen is een zege voor velen”

Mattias Skjelmose is blij met zijn tweede plek in de Waalse Pijl. De Deen moest alleen Tadej Pogacar voor laten gaan. Geen schande, vindt Skjelmose zelf. “Vanochtend zei ik al tegen de Deense tv: als je tweede wordt achter Tadej, moet je heel dankbaar zijn. Achter hem eindigen is een zege voor velen.”

Na afloop had Skjelmose het veel over de winnaar en zijn ploeg. “UAE Emirates heeft geweldig werk verricht. Ik had gedacht dat de rest wel wat eerder zou aanvallen, maar zijn team hield het echt goed bij elkaar. Chapeau, wil ik zeggen. Pogacar deed er ook slim aan om te wachten. Echte kampioen kunnen zichzelf kalm houden als ze goede benen.

Tot slot zei de Deen over zichzelf en Trek-Segafredo. “Ik kom nog dichter dan ik van tevoren had gedacht. Natuurlijk wil je altijd winnen, maar je moet ook realistisch zijn. Het team heeft het geweldig gedaan en heeft echt een stap gemaakt.”