Matthijs Büchli wint goud in afvalkoers Nations Cup Milton

Matthijs Büchli heeft zijn eerste gouden medaille in een internationale baanwedstrijd als duurrenner gewonnen. De Nederlander van BEAT Cycling was vannacht tijdens de Nations Cup in Milton de beste in de afvalkoers, het onderdeel waarin hij de regerende nationaal kampioen is.

Sinds hij op de teamsprint de gouden medaille had gewonnen tijdens de Olympische Spelen van Tokio, maakt Büchli de transitie door van baansprinter naar duurrenner. Hij maakte zijn debuut in wegwedstrijden en ruilde de korte sprintonderdelen zoals de teamsprint en Keirin in voor de lange duuronderdelen, denk aan de koppelkoers, de scratchrace en de afvalkoers. Als duurrenner reed hij afgelopen jaar al naar enkele ereplaatsen in de Champions League.

Büchli reisde deze week mee naar de Nations Cup-wedstrijd in Milton (Canada), waarvoor hij was uitgekozen voor de afvalkoers. Hij reed een alerte wedstrijd en zag de ene na de andere concurrent worden uitgeschakeld. Uiteindelijk bleef hij samen met de pas 20-jarige Australiër Blake Agnoletto over. De youngster begon van kop af aan de eindsprint, maar was geen partij voor de 30-jarige Nederlander, die kon bogen op zijn jarenlange ervaring als sprinter.

De andere Nederlander in de afvalkoers, Philip Heijnen, eindigde als achtste nadat hij werd ingesloten. De 22-jarige renner protesteerde, maar kreeg geen gehoor bij de wedstrijdjury.

Brons voor Maike van der Duin

Maike van der Duin had eerder op de dag al voor het eerste Nederlandse eremetaal gezorgd in de afvalkoers voor vrouwen. De 21-jarige renster veroverde de bronzen medaille achter de meer ervaren Noorse Anita Stenberg en de Amerikaanse Jennifer Valente. Ook de teamsprint en de ploegenachtervolging stonden op het programma, maar daarin kwamen geen renners uit Nederland in actie.