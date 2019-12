Matthijs Büchli prolongeert sprinttitel in Alkmaar vrijdag 27 december 2019 om 21:17

Matthijs Büchli heeft zijn Nederlandse titel op de individuele sprint met succes verdedigd. In Sportpaleis Alkmaar versloeg hij over drie heats Europees kampioen Jeffrey Hoogland. Harrie Lavreysen versloeg Theo Bos in de strijd om het brons.

Sportpaleis Alkmaar kon rekenen op de aanwezigheid van ’s werelds beste sprinters en zij stelden niet teleur. In de halve eindstrijd kwam Matthijs Büchli in actie tegen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland tegen Theo Bos. Hoogland drong via twee gewonnen heats door tot de finale. Büchli hield verrassenderwijs wereldkampioen Lavreysen uit de finale. Nadat Lavreysen de eerste heat won, moest hij de volgende twee toestaan aan Büchli.

In de finale zette Hoogland de eerste heat op zijn naam, waarmee hij op poleposition kwam voor de nationale titel. Büchli wilde zijn rood-wit-blauwe trui echter niet zomaar afstaan en trok de tweede heat naar zich toe, waardoor de koers een beslissende ronde aan te pas moest komen. Daarin maakte Büchli net als in de halve finale zijn achterstand ongedaan en veroverde hij zo zijn vijfde nationale sprinttitel uit zijn carrière.

Andere uitslagen Maikel Zijlaard heeft zijn eerste Nederlandse titel op de individuele achtervolging te pakken. In de eindstrijd zette de wielrenner van (nu nog) Hagens Berman Axeon na vier kilometer de klok stil op 4:27,582. Daarmee deed hij het beduidend beter dan Koen Bouwman (4:32,680), die net als vorig jaar het zilver pakte. In de strijd om het brons versloeg Enzo Leijnse (4:37,449) Luuk van Gestel (4:39,789). Zijlaard volgt op de erelijst Joost van der Burg op. NK baanwielrennen 2019

