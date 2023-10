vrijdag 20 oktober 2023 om 18:23

Matthijs Büchli rijdt ook in 2024 voor baan- en wegploeg BEAT

BEAT Cycling Club beschikt ook in 2024 over de diensten van Matthijs Büchli. De meervoudig wereldkampioen op de baan gaat op die manier zijn derde volledige jaar als wegwielrenner in.

De inmiddels 30-jarige Büchli zal nog wel het baanwielrennen blijven combineren met zijn wegkoersen voor BEAT. Zo rijdt hij de komende weken de UCI Track Champions League als duurrenner, terwijl hij zijn hoogtijdagen op de baan juist kende als sprinter.

Büchli heeft thuis onder meer een olympische gouden medaille op de teamsprint hangen. Ook werd hij nog vier keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Als wegwielrenner heeft hij op UCI-niveau nog weinig potten kunnen breken qua uitslagen.