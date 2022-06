Matthijs Büchli spreekt nog niet van succesvolle overstap naar de weg: “Je wilt dat het sneller gaat”

Matthijs Büchli koerst sinds oktober vorig jaar op de weg. De eerste maanden moest de voormalig baansprinter behoorlijk wennen aan zijn nieuwe professie, vertelt hij in Langs de Lijn En Omstreken. “Het is wel gekkenwerk”, zegt de renner van het continentale BEAT Cycling in het radioprogramma van NPO 1.

“Ik kom van de baan, van hout, een gecontroleerde omgeving, het hele rondje is even breed en er zijn geen obstakels. En opeens rijd je door de polder en over bruggen, of door de stad met vluchtheuvels en paaltjes op de weg”, legt Büchli uit. Nochtans reed hij zijn eerste wegwedstrijd, de Ster van Zwolle in oktober in 2021, wel uit. Daarna haalde hij zes keer op een rij de finish niet.

“Als sporter en als mens ben je vaak ongeduldig. Je wilt dat het sneller gaat, maar dat is niet de realiteit. Misschien kan het niet sneller, want het is een serieuze overstap”, aldus Büchli. Hij wil dan ook nog niet spreken van een succesvolle transitie, maar stelt wel dat het goed gaat. “In het begin van het jaar richtte ik me op koersen uitrijden, nu ben ik in staat om koersen goed te finishen.” Onlangs eindigde de wereldkampioen keirin van 2019 als achttiende in de Simac Omloop der Kempen, een nationale wedstrijd in het kader van de Topcompetitie.

De volgende wedstrijd die de wereldkampioen keirin van 2019 rijdt, is de vijfdaagse ZLM Tour. “Dat is misschien wel het grootste doel van het seizoen”, zegt Büchli, die hoopt uit te rijden. De enige meerdaagse die hij tot nog toe betwistte, wist hij niet te volbrengen: in Olympia’s Tour moest hij na drie dagen afstappen. Of hij in de toekomst grotere wedstrijden zoals de Tour de France aankan, weet hij nog niet. “Ik ben niet zo’n dromer. Het is op dit moment niet realistisch om te denken aan de Tour.”