Matthews test negatief bij hertest

Team Sunweb heeft gisteren na de positieve Corona-test van Michael Matthews in de Giro d’italia nog een snelle hertest bij de Australiër afgenomen. Daarbij testte Matthews negatief. Dit kan duiden op een false-positive test die op de rustdag in de Ronde van Italië is afgenomen.

Een PCR-test, zoals de organisatie van de Giro die maandag afnam, is over het algemeen betrouwbaarder dan een sneltest en daarom is de uitslag van de PCR-test leidend.

Team Sunweb neemt een van de komende dagen opnieuw een PCR-test bij Matthews af. Afhankelijk van die uitslag wordt bepaald of de sprinter dit seizoen nog in actie komt. “Normaal gezien was de Giro zijn laatste wedstrijd”, laat een woordvoerder van de ploeg weten.

Steven Kruijswijk deed gisterochtend direct een hertest. De uitkomst hiervan was dat de geboren Brabander andermaal positief testte.