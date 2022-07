Matthews kan leven met tweede plaats: “Speciaal om met Pogacar te mogen koersen”

Michael Matthews deed vandaag, in de zesde etappe van de Tour de France naar Longwy, een gooi naar ritwinst. De Australiër zat ideaal geplaatst voor de sprint, maar er stond geen maat op tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar. Matthews eindigde uiteindelijk als tweede, weer tweede, maar hij kon na afloop wel leven met de meest ondankbare ereplaats.

Matthews was na afloop zeer complimenteus in de richting van Pogačar. “Wat hij in de eerste week alweer heeft laten zien, het is ongelofelijk”, begint hij zijn relaas in gesprek met Cyclism’Actu. “Voor hem, zijn fans en de wielersport in het algemeen is het geweldig om een jongen met zoveel talent te zien koersen. Hij heeft de Tour al twee keer gewonnen, maar zorgt nog altijd voor de show. Hij maakt het ons moeilijk, maar het is ook speciaal om met hem te mogen koersen.”

De 31-jarige renner moest aan de streep dus genoegen nemen met een nieuwe ereplaats, maar heeft wel duidelijk de goede vorm te pakken. “Ik zat in de slotfase redelijk goed geplaatst, met dank aan mijn ploeggenoten. Ik probeerde de jongens te belonen, maar kon Pogačar niet volgen toen hij aanging.”