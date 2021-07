Matthews en Colbrelli naderen Cavendish: “Maar nog niet dichtbij genoeg”

Michael Matthews is door zijn derde plaats in de zestiende etappe van de Tour de France dichterbij Mark Cavendish gekomen in het puntenklassement. Omdat de Australiër ook onderweg punten sprokkelde, staat hij nu 37 punten achter de drager van de groene trui. “Ik ben dichterbij, maar nog niet dichtbij genoeg”, reageert Matthews na de rit bij Cyclingnews.

“Vandaag was een goede kans voor de ritwinst”, vertelt de kopman van BikeExchange. “We wilden in de vluchtgroep zitten, en dat lukte. Het plan was daarna om punten te pakken bij de tussensprint, en ook dat lukte. We kwamen alleen wat tekort om mee te doen voor de ritzege. Cavendish heeft nog twee sprintkansen en als hij die allebei wint, dan pakt hij 100 punten. Het is alles-of-niets voor mij, maar ik ben een strijder en zal doorgaan tot Parijs.”

Colbrelli: “In massasprints verloor ik veel punten”

Ook Sonny Colbrelli heeft het gat met Cavendish flink verkleind. De Italiaan van Bahrain Victorious werd tweede en is nu derde in het puntenklassement, op 84 punten achterstand. “Dit was mijn laatste kans op een ritzege. Het is jammer dat dat niet gelukt is. Ik kan Konrad alleen maar feliciteren, omdat hij heel sterk was. Dat ik tweede word laat zien dat ik mij goed voel, maar ik heb wat problemen gehad in de massasprints. Daar verloor ik veel posities en dus ook punten. Nu richt ik mij op Parijs.”

Cavendish: “Hoop te overleven”

Mark Cavendish zelf speelde een bijrol op weg naar Saint-Gaudens. “Het was geen fijne dag, maar ik reageer wel goed op het koude weer. Het lijkt erop alsof ik beter kan ademen in deze omstandigheden. Er komen nu twee aankomsten bergop aan, en ik hoop die te overleven. Wat betreft de groene trui: ik kan tijdens deze ritten niets doen tegen de gasten die wel kunnen klimmen en dus punten kunnen pakken onderweg”, stelt de Brit vast.