Matthew Walls snelt naar de zege in Gran Piemonte, Olav Kooij derde

Matthew Walls is de verrassende winnaar van de Gran Piemonte. De 23-jarige Brit van BORA-hansgrohe, die we vooral kennen van de baan, bleek in finishplaats Borgosesia de snelste in de sprint, voor Giacomo Nizzolo en Olav Kooij.

Twee dagen voor de Ronde van Lombardije werd in het noordwesten van Italië de Gran Piemonte verreden, maar de Italiaanse semiklassieker kon niet echt worden beschouwd als een laatste testcase richting de ‘Koers van de Vallende Bladeren’, gezien het overwegend vlakke parcours. Renners als Primož Roglič, Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel opteerden voor een dagje rust en dus was het uitkijken naar rappe mannen als Elia Viviani, Vincenzo Albanese, Ethan Hayter, Giacomo Nizzolo, Olav Kooij en Sonny Colbrelli. Voor Colbrelli was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn heroïsche zege in Parijs-Roubaix.

Vroege vlucht met Soler en Moniquet

Rond de klok van 13.00 uur werd het startsein gegeven in Rocca Cavanese, om vervolgens de golvingen van het Canavese-gebied te doorkruisen. Manuele Boaro (Astana-Premier Tech), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) en Marco Frapporti (Vini Zabù) vormden de vlucht van de dag. De vijf koplopers wisten een maximale voorsprong te vergaren van net geen drie minuten, ook al omdat de mannen van Qhubeka NextHash in het peloton een strak tempo reden. Nizzolo was duidelijk gebrand op een tweede zege in Piëmont.

Na de enige echte hindernis van de dag, de Serra na Ivrea (6,5 km aan 5,2 %), daalde het peloton naar Biella en bereikte het, nadat het de Vooralpen had aangeraakt, de valleien van Valsesia waar de finale moest plaatsvinden. De voorsprong van de vier vluchters (Frapporti was inmiddels gelost) liep zienderogen terug en met nog vijftig kilometer op de teller was het verschil nog maar één minuut. Op 25 kilometer van de finish verdween de voorsprong helemaal als sneeuw voor de zon en werden de vluchters bedankt voor bewezen diensten.

Kooij komt ten val, maar kan weer aansluiten

Dit was het sein voor Txomin Juaristi om in de aanval te gaan, maar de dappere Bask kreeg niemand met zich mee en werd dan ook vrij snel weer bijgehaald door het peloton. Niet veel later werd de koers opgeschrikt door een valpartij van Olav Kooij. De jonge sprinter van Jumbo-Visma, onlangs nog winnaar van twee etappes in de CRO Race, gleed onderuit in een bocht en moest met een bebloede elleboog in de achtervolging. Met nog vijftien kilometer te gaan wist Kooij weer aan te sluiten en vervolgens werd hij weer naar voren gepiloteerd door zijn ploeggenoten.

Een massasprint stond in de sterren geschreven en gesprint werd er in de straten van Borgosesia. In de laatste kilometers zagen we de sprinttreintjes van Movistar, Jumbo-Visma en Qhubeka NextHash naar voren schieten en ook de beloftevolle Luke Plapp (INEOS Grenadiers) nam een enorme kopbeurt voor zijn rekening. In de zeer technische en dus verraderlijke finale werd het peloton op een lint getrokken, wat leidde tot een ontregelde sprint. Walls zat echter perfect, ging als eerste aan en wist Nizzolo en Kooij van zich af te houden.

Voor Walls is het zijn tweede zege van het (weg)seizoen, nadat hij eerder de slotetappe wist te winnen in de Tour of Norway. Walls was eerder dit jaar ook nog actief op de baan. Op de Olympische Spelen van Tokio veroverde hij de gouden medaille op het omnium.