Matthew Walls: “Baanervaring heeft me zeker geholpen”

Voor de start werd er veel verwacht van Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo en Elia Viviani, maar de zege in Gran Piemonte ging naar een 23-jarige Brit van BORA-hansgrohe. Matthew Walls bleek na een ontregelde finale de snelste in de sprint, voor Nizzolo en de jonge Nederlander Olav Kooij.

Walls mocht na afloop zijn verhaal doen in het flashinterview. “Ik werd door mijn ploeggenoten in goede positie gebracht voor de sprint en gelukkig had ik nog genoeg over in de tank om te winnen. Alle topsprinters waren nog aanwezig in de finale. Ik besloot er gewoon vol voor te gaan”, aldus Walls, die eerder dit seizoen al succesvol was in de Tour of Norway.

De jonge sprinter wist zich in de chaotische finale goed te handhaven. “Of mijn baanervaring heeft geholpen? Dat helpt zeker in hectische sprints. Mijn ervaring op de baan heeft me zeker geholpen in de finale, aangezien ik me zo goed kan positioneren. Deze overwinning is heel erg belangrijk. Het laat zien dat ik ook op de weg op een hoog niveau kan presteren.”

Walls was eerder dit jaar nog actief op de baan. Op de Olympische Spelen van Tokio veroverde hij de gouden medaille op het omnium.