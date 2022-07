Matthew Walls afgevoerd na akelige baancrash in publiek bij Commonwealth Games

Matthew Walls is afgevoerd naar het ziekenhuis na een akelige valpartij tijdens het baantoernooi van de Commonwealth Games. De Britse baanwielrenner, op de weg uitkomend voor BORA-hansgrohe, wilde tijdens de scratch een andere val ontwijken maar vloog daardoor over de boarding en in het publiek.

Het baantoernooi van de Commonwealth Games wordt dit jaar afgewerkt in het Lee Valley VeloPark in Londen. Daar sloeg de schrik alle aanwezigen om het hart na een zware crash. Walls week uit voor een valpartij en kwam daardoor hoog op de boarding uit. Zo hoog, dat hij zelfs over de railing ging. Wat volgde was een harde val in het publiek, dat dicht achter de boarding zat.

De 24-jarige Walls werd daar meer dan een half uur behandeld door het medische personeel, waarna hij afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Ook Matthew Bostock, uitkomend voor Isle of Man, werd daar naartoe gebracht. Enkele toeschouwers die ook gewond geraakt waren na de crash van Walls (en zijn fiets) werden ook behandeld. Over de toestand van Walls, Bostock en de gewonde toeschouwers is nog niets bekend.

Na de valpartij werd de rest van het resterende baanprogramma geschrapt en is de andere bezoekers gevraagd het stadion te verlaten. De Commonwealth Games is een sportevenement dat elke vier jaar gehouden wordt, waaraan alle lidstaten van het Gemenebest deelnemen, inclusief overzeese gebiedsdelen.

Bekijk hieronder beelden van de valpartij. Deze kunnen als schokkend worden ervaren.