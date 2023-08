zaterdag 26 augustus 2023 om 12:41

Matthew Riccitello overklast tegenstand in klimtijdrit Tour de l’Avenir

Matthew Riccitello heeft de klimtijdrit van de Tour de l’Avenir gewonnen. De Amerikaanse renner klopte Davide Piganzoli en Isaac del Toro met ruim verschil na een tijdrit van 11 kilometer. Riccitello verstevigt zo ook zijn leiding in het algemeen klassement.

Zaterdag is een drukke dag voor de jonge renners in de Tour de l’Avenir. Ze moeten namelijk twee keer in actie komen. In de ochtend stond er een korte tijdrit op het menu, in de namiddag volgt nog een korte, maar weer zeer zware, bergetappe.

De tijdrit op zaterdagochtend was ook zwaar. Vanaf de start moest er meteen geklommen worden en dat stopte niet tot aan de finish. Het gemiddelde stijgingspercentage (over de hele 11 kilometer) bedroeg 8%. Een echte klimtijdrit dus.

Riccitello overklast tegenstand

Een eerste richttijd kwam er van de Colombiaan Diego Pescador. Vrijdag eindigde Pescador nog veertiende in de rit naar de Col de la Loze en die klimmersbenen had de 18-jarige renner duidelijk nog. De tijd van Pescador was wel niet goed genoeg om te winnen, helemaal niet zelfs. De grote favorieten deden nog een pak beter.

De snelste tijd kwam helemaal op het einde. Leider Matthew Riccitello reed een zeer sterke beklimming en deed maar liefst 39 seconden beter dan nummer twee Davide Piganzoli. Isaac del Toro, de toenmalige nummer twee in het klassement en ritwinnaar op de Col de la Loze, moest 45 seconden toegeven. Giulio Pellizzari en Belg William Junior Lecerf vervolledigden de top-5.

In het algemeen klassement van de Tour de l’Avenir heeft Riccitello momenteel een voorsprong van een minuut en vier seconden op Piganzoli. De Mexicaan Del Toro volgt kort daarna op een minuut en elf seconden. De rest van de huidige top-10 volgt op ruime afstand.