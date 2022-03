Matthew Gibson snelt naar zege in razendsnelle middagetappe Olympia’s Tour

Matthew Gibson mag zich de winnaar noemen van etappe 1b van Olympia’s Tour. De rappe Brit van de continentale wielerploeg WiV SunGod bleek na een felbetwiste rit over de snelste sprint te beschikken in Hardenberg. Elmar Reinders werd tweede, de Pool Alan Banaszek derde.

De enige en oudste volledig Nederlandse rittenkoers ging vandaag van start: Olympia’s Tour. Op dag één mochten de renners direct twee keer aan de bak. In de ochtend was er een ploegentijdrit in Hardenberg, ’s middags volgde een rit in lijn van en naar de stad aan de Overijsselse Vecht. Met 74,6 kilometer was deze rit behoorlijk kort. Omdat de wind in de loop van de dag wat afnam rond Hardenberg, waar dus ook gefinisht werd, leek een massasprint echter voor de hand te liggen. En dus was het uitkijken naar mannen als Alan Banaszek, Matthew Gibson, Roy Eefting en Jesper Rasch.

Wind zorgt voor waaiervorming

De renners begonnen de etappe wel in winderige omstandigheden en al vrij snel na de start brak de grote groep in drie stukken, mede ook door een valpartij. Het verschil tussen de eerste twee groepen bleef in de daaropvolgende kilometers schommelen rond de vijftien seconden. Alles op een zakdoek, maar na verloop van tijd verloor de tweede groep alsmaar meer terrein. In de eerste groep (van een veertigtal renners) zat de gang er goed in en de meeste kopmannen zaten aan de goede kant van de streep. In de tweede ‘waaier’ werd er nog wel gereden, maar het bleek een ongelijke strijd.

De winnaar zat met andere woorden in de eerste groep van in totaal 42 coureurs. Een sprint stond in de sterren geschreven, maar dit ging niet zonder slag of stoot. In de laatste tien kilometer wist een groep van zeventien renners zich namelijk af te scheiden, met daarbij onder meer leider Arne Peters, maar vlak voor de finish kregen we weer een hergroepering. Een sprint moest uiteindelijk de winnaar aanwijzen en daarin bleek de Brit Gibson de snelste. De 25-jarige Brit bleek aan de finish sneller dan man-in-vorm Elmar Reinders en de Pool Alan Banaszek.