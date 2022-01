Matteo Trentin over Tadej Pogacar: “Ik zal niet verrast zijn als ik hem in de finale van Vlaanderen zie”

Nadat hij in 2021 slechts één keer wist te winnen, hoopt Matteo Trentin in 2022 op een succesvoller seizoen. De Ronde van Vlaanderen is een van zijn doelen, vertelt hij op het persmoment van UAE Emirates. In die wedstrijd verwacht hij zijn ploeggenoot Tadej Pogačar ook van voren.

“Tot nog toe hebben we geen zwak punt gezien van Tadej, dus ik zou niet verbaasd zijn als hij er in de finale van de wedstrijd bij is. Zeggen dat hij Vlaanderen gaat winnen, is een ander verhaal, maar ik zal niet verrast zijn als ik hem in de finale zie”, geeft Trentin aan, als hem gevraagd wordt naar de kansen van Pogačar in de Ronde van Vlaanderen.

Zelf zegt de Italiaan over die koers dat deze hoger op zijn lijstje staat dan Parijs-Roubaix. “Wat Parijs-Roubaix betreft, moet ik eerlijk zijn: ik heb daar eigenlijk nooit finale gereden. Ik heb nooit echt meegedongen om de zege of gedacht dat het mijn dag kon zijn. Om één of andere reden is Roubaix een koers die steeds mislukt, misschien is het gewoon niet het juiste type wedstrijd.”

“In Vlaanderen heb ik dan weer vaak voor anderen moeten werken, vooral in mijn tijd bij Quick-Step. Afgelopen jaar was ik wel behoorlijk goed, maar ik kreeg ik een lekke band”, kijkt de 32-jarige renner terug. Lekke banden speelden hem afgelopen jaar, dat hij over het algemeen wel als ‘goed’ bestempeld, overigens vaker parten: “Ik was er steeds bij in de klassiekers, maar vanwege lekke banden viel ik vaak weg, dus het volgende doel is om geen lekke banden meer te krijgen.”