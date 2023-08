Matteo Trentin komt met de schrik vrij na val op WK wielrennen

Matteo Trentin kan opgelucht ademhalen: de Italiaan heeft namelijk geen breuken overgehouden aan zijn zware valpartij op het WK wielrennen in het Schotse Glasgow. De Italiaan, die in kansrijke positie onderuit ging, zal in de Renewi Tour (23-27 augustus) waarschijnlijk weer een rugnummer opspelden.

Trentin was een van de hoofdrolspelers in de WK-wegwedstrijd in Glasgow. De Italiaan reed een zeer attente en aanvallende koers en maakte deel uit van de eerste groep, maar op goed 85 kilometer van de streep ging het helemaal mis. De 34-jarige coureur ging hard onderuit op de korte maar steile Montrose Street en kon zo een nieuwe zege in Glasgow (hij won er het EK in 2018) vergeten.

Een bittere pil voor Trentin, maar de ervaren renner van UAE Emirates heeft wel geen breuken of andere ernstige blessures overgehouden aan zijn buiteling. Trentin zal binnenkort dus weer te zien zijn in competitieverband.

Info @Gazzetta_it – No fractures for @MATTEOTRENTIN (@TeamEmiratesUAE) after his crash at Worlds in Glasgow (sunday 6 august). No Hamburg for him on next sunday, he’s likely to be back in competition at Renewi Tour next week — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) August 17, 2023

Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport, laat weten dat Trentin later deze maand waarschijnlijk zal deelnemen aan de Renewi Tour. De snelle Italiaan is overigens bezig aan zijn laatste maanden in dienst van UAE Emirates. Hij is een van de nieuwe aanwinsten van de ambitieuze Zwitserse wielerploeg Tudor Pro Cycling.