Matteo Trentin: “De Brabantse Pijl stond op mijn lijstje” woensdag 7 oktober 2020 om 13:09

Voor Matteo Trentin kwam de Brabantse Pijl altijd op een ongelukkig moment, enkele dagen na Parijs-Roubaix. De Belgische semiklassieker staat nu echter voor de belangrijkste kasseiklassiekers op het programma. “De wedstrijd stond op mijn lijstje. Gelukkig kan ik dit jaar wel starten.”

De renner van CCC maakt op zijn 31e dus zijn debuut in de Brabantse Pijl. “Normaal staat deze wedstrijd enkele dagen na Parijs-Roubaix op het programma. Ik beschikte nooit over de conditie om nog mee te doen aan de Brabantse Pijl, aangezien Roubaix een enorm zware en veeleisende wedstrijd is.”

Trentin zal vandaag de degens kruisen met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel, twee renners in topvorm. “Of ik kans maak tegen Van der Poel en Alaphilippe? Niemand is onklopbaar. Je moet altijd starten met winstambities”, aldus de Italiaan, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste zege van het seizoen.

Of ik eerder moet aanvallen? Ik denk dat Van der Poel al vroeg genoeg zal demarreren. Anders moet ik van bij de start aanvallen”, grapt Trentin. “We zullen zien hoe de wedstrijd zal verlopen.”