Matteo Trentin baalt na verlies Coppa Agostoni: “Ik schatte de sprint verkeerd in”

Matteo Trentin had kort na afloop de pest in zijn tweede plek in de Coppa Agostoni. Hij reageerde zijn woede af op zijn jonge ploeggenoot Alessandro Covi, die hij tegenkwam in de podiumtent na afloop. De Italiaan liet zich in de sprint verrassen door de intrinsiek tragere Alexey Lutsenko, waarna Trentin het loodje moest leggen. De discussie is bijgelegd.

“We hebben een goede koers gereden, waarna Alessandro en ik overbleven na de finale”, vertelt hij na afloop. “Op het einde schatte ik alleen mijn sprint een beetje verkeerd in. Lutsenko verraste me en in die situatie is het vrijwel onmogelijk om dat nog te herstellen. Het gebeurde in een split second, maar het maakte uiteindelijk wel het verschil. Het doet niets af aan Lutsenko, want hij was heel sterk. Aan de andere kant voelen mijn benen ook erg goed. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet win, maar ik ga me nu echt focussen op de komende wedstrijden.”

#Replay 🎥 / #CoppaAgostoni 🇮🇹

Troisième succès de la saison pour 🇰🇿 Alexey Lutsenko (APT) qui règle au sprint tout de même 🇮🇹 Matteo Trentin (UAD) !pic.twitter.com/6D2WyZhoEM — Renaud Breban (@RenaudB31) October 11, 2021

Troostprijs voor Covi

Ook Covi stond namens UAE Emirates dus op het podium. Hij kreeg na afloop nog wel een troostprijs. De 23-jarige Italiaan won namelijk het algemeen klassement over de Trittico Lombardo. Deze rangschikking is los opgemaakt na de drie najaarsklassiekers in Lombardije: Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine en Coppa Agostoni. Covi werd in de drie koersen achtereenvolgens tweede, negende en derde en mag zich zodoende winnaar noemen van dit nevenklassement. UCI-punten levert het hem niet op. Covi verlengde in augustus zijn contract tot eind 2024.